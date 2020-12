AMBEV abre mais de 400 vagas de emprego pelo Brasil; veja os cargos

A Cervejaria Ambev faz saber aos interessados a abertura de mais de vagas de emprego efetivo, estágio e jovem aprendiz no Brasil. São oferecidos diversos cargos em diferentes regiões do país.

A Cervejaria Ambev é uma empresa brasileira de produção de bebidas, entre as quais cervejas, refrigerantes, energéticos, sucos, chás e água. É a 14ª maior empresa do país em receita líquida e controla cerca de 68% do mercado brasileiro de cerveja.

“A Ambev nasceu, em 1999, da união entre as centenárias Cervejaria Brahma e Companhia Antarctica. Mas a nossa história começou muito antes, quando ainda éramos duas cervejarias na década de 1880: a Companhia Antarctica Paulista e a Manufactura de Cerveja Brahma & Villeger & Companhia.”

Cargos

Agile Expert

Vendedor

Analista de Auditoria Fiscal

Analista de Dúvidas Fiscais

Analista de Emissão Notas Fiscais Porto

Analista de Importação

Analista de Orientações Fiscais Parametrizações

Analista de Pis e Cofins

Auxiliar de Cozinha

Técnico Programa de Estágio

Conferente

Desenvolvedor

Engenharia (em diversas áreas)

Especialista em Projetos; entre outros cargos.

Benefícios adicionais

Além dos salários, a empresa oferece os seguintes benefícios:

Plano de saúde

Cesta de natal + brinquedo (para colaboradores com filhos pequenos)

Previdência privada

Plano odontológico

Inscrições vagas de emprego AMBEV

Para concorrer a uma das vagas citadas, será necessário que o interessado envie o currículo. Logo depois de tomar conhecimentos das vagas, entre na área desejada no site da Ambev.