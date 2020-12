Ameaças Cibernéticas e a Proteção da Sua Empresa

A cibersegurança e o mercado atual

Ameaças cibernéticas são riscos iminentes a todas as empresas, por isso, essa preocupação deve fazer parte da gestão de riscos das empresas.

As novas tecnologias fornecem diversas possibilidades para os negócios, gerando inovação e crescimento. Entretanto, é importante que as empresas analisem os novos riscos em questões de cibersegurança.

Proteção contra fraudes e medidas atualizadas de segurança

Por isso, é fundamental que as empresas invistam nesse quesito para que cresçam de forma direcionada e segura. Sendo assim, é importante que as empresas atuem se antecipadamente às possibilidades de quebra de sigilos, bem como se proteja de ataques e fraudes na internet.

Ameaças cibernéticas surgem o tempo todo, e as empresas precisam se precaver através de algumas ações, tais como:

Manutenção e atualização das medidas de segurança existentes nas empresas;

Pesquisas de mercado sobre as tecnologias atuais para precaver as empresas de ataques no s sistemas, bem como a proteção de dados dos clientes;

Orçamentos para o setor de tecnologia da informação investir em novas demandas para proteção da empresa;

Senhas trocadas com frequência para a operação da empresa, minimizando riscos de repasses de informações;

Dentre outras possibilidades que protegem as empresas de ataques cibernéticos.

Lei geral de proteção de dados e as informações divulgadas

Por conta da Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD) a empresa tem por obrigação informar aos clientes sobre ataques em sua base de dados, já que os clientes podem ser prejudicados.

Portanto, é fundamental que as empresas atuem se protegendo de ataques cibernéticos, já que esse é um lado negativo da tecnologia. Porém, deve ser administrado de forma direcionada. Sendo assim, e viável que as empresas invistam em proteção de dados e dos seus sistemas.