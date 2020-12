América-MG derrota Sampaio Corrêa pela Série B; Ponte perde para o Botafogo-SP

O América-MG conquistou uma importante vitória nesta terça para seguir brigando pelo título da Série B. Em partida válida pela 27ª rodada, a equipe venceu o Sampaio Corrêa por 2 a 1, na Arena Independência, e chegou a 50 pontos na competição, ficando a apenas um da líder Chapecoense.

Logo aos três minutos da etapa inicial, a bola bateu na mão de Marlon dentro da área e o árbitro deu pênalti para o Coelho. Marcelo Toscano foi para a bola, deslocou o goleiro e deixou os mineiros na frente. Porém, o Tricolor reagiu e empatou aos 26 minutos. Caio Dantas recebeu passe no meio, ganhou da marcação e acertou um forte chute de pé esquerdo para igualar os marcadores.

No segundo tempo, o América voltou criando as principais chances ofensivas e passou à frente aos seis minutos. Rodolfo fez cruzamento da direita para Felipe Azevedo, que cabeceou e marcou o segundo dos mandantes. O Sampaio tentou esboçar mais uma reação na partida, mas o Coelho administrou bem o resultado e saiu de campo com o triunfo essencial para encostar na ponta da Segundona.

Também pela Série B nesta terça, o vice-lanterna Botafogo-SP bateu a Ponte Preta por 2 a 1. Guilherme Romão abriu o placar para o Tricolor, mas João Veras empatou para a Macaca. No entanto, Wellington Tanque marcou aos 42 do segundo tempo e deu a vitória ao time de Ribeirão Preto.