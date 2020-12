América-MG encerra preparação para primeiro confronto com o Palmeiras

O América-MG está pronto para enfrentar o Palmeiras. Nesta terça-feira, a equipe mineira encerrou a preparação para o jogo de ida das semifinais da Copa do Brasil, às 21h30 (de Brasília) de quarta-feira, no Allianz Parque. No CT do São Paulo, o Coelho realizou seu último treino antes da partida.

A campanha na edição de 2020 é a melhor da história do clube em todo o torneio. Até então, o América só havia chegado nas oitavas de final da Copa do Brasil em 1998 e 2018. Justamente por isso, o técnico Lisca dedicou os primeiros minutos do treinamento para se reunir com os jogadores e, junto de sua comissão, passar palavras de incentivo e orgulho pelo trabalho feito.

Na primeira parte da atividade, os atletas realizaram alongamentos e exercícios para prevenção de lesão, sob supervisão do preparador físico Gerson Rocha. Ao mesmo tempo, os goleiros fizeram trabalhos específico com Marcos Paulo Gontijo.

Já no treino com bola, os jogadores aperfeiçoaram o posicionamento defensivo e a construção de jogadas ofensivas, seguido por uma atividade tático. Por fim, foram trabalhadas jogadas de bola parada.

Agora, o América se concentra em um hotel em São Paulo até momentos antes do confronto com o Palmeiras, quando se dirigirá para o Allianz Parque. A partida de volta está marcada para a quarta-feira da próxima semana, dia 30, no Independência.