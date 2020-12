América-MG foi ‘fonte de talentos’ para retomada do Palmeiras e ajudou com protagonistas de último título de Copa do Brasil

Nesta quarta-feira (23), a semifinal da Copa do Brasil terá o pontapé inicial. O Palmeiras busca o tetacampeonato da competição e encara o América-MG, clube que vem fazendo uma campanha bastante sólida na Série B do Campeonato Brasileiro em busca do acesso e ainda eliminou gigantes como Corinthians e Internacional pelo caminho.

Adversário do Palmeiras neste mata-mata, o América-MG teve uma participação direta justamente no último título do Verdão na Copa do Brasil.

Após escapar do rebaixamento para a segunda divisão do Campeonato Brasileiro na última rodada em 2014, o Palmeiras passou por um processo de reestruturação financeira, contou com a chegada da Crefisa, que se tornou uma parceira do clube em contratações e investimentos em estrutura, além de uma mudança praticamente completa no elenco.

Um dos líderes desta retomada do Alviverde foi Alexandre Mattos. Bicampeão brasileiro com o Cruzeiro em 2013 e 2014, o diretor executivo havia realizado um trabalho importante no América-MG ainda na última década, que o creditou a uma transferência para a Raposa.

Tido como ‘nome de confiança’ do então presidente Paulo Nobre, Mattos teve carta branca para reformular o futebol do Palmeiras. Foram 25 contratações ao longo de todo o ano. A melhora no time paulista foi instântanea, mas só foi coroada no final da temporada.

Após ser vice-campeão paulista, o Palmeiras apostou todas as fichas na Copa do Brasil daquele ano. Sob o comando de Oswaldo de Oliveira no primeiro semestre e em seguida com Marcelo Oliveira como treinador, o Verdão bateu rivais como Cruzeiro, Internacional, Fluminense e o Santos, este na grande final.

Além do dirigente, que hoje veste as cores do Atlético-MG após deixar o Palmeiras no final de 2019, outros dois nomes vindos do América-MG tiveram participação direta naquele título: o zagueiro Vitor Hugo e o volante Andrei Girotto.

O defensor foi um dos titulares absolutos daquele elenco e revezou parcerias com Jackson e Vitor Ramos. Por outro lado, o meio-campista foi coadjuvante em boa parte da campanha, mas ambos brilharam em uma mesma partida.

Nas quartas de final da competição, o Palmeiras recebeu o Internacional, no Allianz Parque. Após empate por 1 a 1 no Beira-Rio, uma igualdade por dois ou mais gols dava a vaga ao Colorado, enquanto o 0 a 0 levava o Palmeiras às semifinais.

Vitor Hugo abriu o marcador de cabeça e Zé Roberto ampliou em seguida. Porém, tudo estava fácil demais para o Palmeiras. No segundo tempo, o Inter reagiu e empatou em 2 a 2, resultado que dava a classificação ao Colorado.

Porém, logo após levar o fatídico gol, o Palmeiras reagiu e em um lance individual de Allione, o até então criticado Andrei Girotto subiu sozinho para mandar no ângulo de Alisson, hoje na seleção, e dar a emocionante classificação aos donos da casa.

Vitor Hugo permaneceu no clube até 2017, quando foi vendido à Fiorentina, da Itália, até ser recontratado pelo Palmeiras em 2019. Hoje, o defensor veste a camisa do Trabzonspor, da Turquia.

No caso de Andrei Girotto, o volante tinha apenas um contrato por empréstimo até o final de 2015 com o Verdão e acabou dispensado. Hoje, o atleta está no Nantes, da França.