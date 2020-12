América-MG vence CRB e assume liderança provisória da Série B

Neste sábado, o América-MG recebeu o CRB no Independência e conquistou uma importante vitória por 1 a 0. Em jogo válido pela 31ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro, a equipe mineira fez mais um jogo efetivo e saiu com mais três pontos graças ao gol de Juninho.

Com o resultado positivo, o América-MG assume a liderança provisória com 60 pontos, ultrapassando a Chapecoense, que tem 59 e recebe o Paraná na segunda-feira. Já o CRB estaciona com 37 pontos na 14ª colocação.

O jogo começou movimentado, com boas chances para os dois lados, e quem abriu o placar foi o América-MG, quando Juninho recebeu livre na entrada da área e bateu rasteiro, aos 29 minutos. Com a vantagem, o time de Lisca controlava o jogo e quase ampliou o placar antes do intervalo, mas Edson Mardden fez bela defesa em chute de Felipe Augusto.

Na segunda etapa, o cenário se repetiu. O América-MG levava mais perigo, sempre com chegadas rápidas no ataque. Quando tinha a bola, o CRB encontrava dificuldade para furar a bem postada defesa americana. A equipe alagoana até chegou a balançar as redes, com Daniel Amorim, mas a arbitragem pegou impedimento no lance. Assim, coube ao time da casa segurar o jogo nos minutos finais para garantir a vitória pela vantagem mínima.