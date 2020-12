América-MG vira sobre o Figueirense e segue em busca da liderança da Série B

O América-MG conquistou um importante resultado nesta quinta para seguir sonhando com a ponta da Série B. Pela 29ª rodada da competição, o time derrotou o Figueirense por 2 a 1 de virada, no Orlando Scarpelli, e reduziu para dois pontos a distância para a líder Chapecoense.

Os alvinegros abriram o placar logo aos oito minutos do primeiro tempo. Após cobranças de escanteio, Matheus Reis aproveitou a sobra de bola na área e finalizou com o pé esquerdo para o gol. Porém, o empate do Coelho veio aos 37, quando Rodolfo recebeu na direita e bateu forte. A bola desviou no goleiro e foi para as redes, deixando tudo igual.

A virada veio no comecinho da segunda etapa. Aos 30 segundos, Ademir ficou com a bola na esquerda e fez bela inversão para Ademir, que chegou batendo de primeira e marcou para os visitantes. Os catarinenses tentaram pressionar no decorrer do jogo, mas o América segurou o resultado até o apito final e saiu de campo com a vitória.