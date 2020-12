América-MG x Palmeiras: escalações, arbitragem e onde ver a partida

América-MG e Palmeiras se enfrentam nesta quarta-feira (30) na Arena Independência, às 21h30 (horário de Brasília), pela partida de volta das semifinais da Copa do Brasil. No primeiro jogo, houve empate por 1 a 1, no Allianz Parque.

Um empate por qualquer resultado leva a decisão para os pênaltis, enquanto quem vencer avança até a decisão. Os mineiros buscam uma final inédita e o Verdão tenta decidir a competição nacional pela quinta vez. São três títulos (1998, 2012 e 2015) e um vice-campeonato (1996).

GABRIEL VERON LESIONADO E VOLTA DE RONY E MAYKE NO PALMEIRAS



O Palmeiras não terá o atacante Gabriel Veron, com uma lesão muscular na coxa esquerda. O jovem de 18 anos se machucou na vitória sobre o Red Bull Bragantino, no último domingo (27) pelo Brasileirão. Em contrapartida, Rony e Mayke, que foram poupados da última partida por desgaste e um edema na coxa, respectivamente, treinaram sem restrições durante a semana e estão à disposição do técnico Abel Ferreira.

MISTÉRIO SOBRE ZÉ RAFAEL



A situação de Zé Rafael é tratada com sigilo. O meia não atuou no último domingo (27), devido a uma infecção no pé esquerdo, e não foi mencionado na nota do treino divulgada na noite desta terça-feira (29). O camisa oito também não apareceu nas fotos da atividade publicadas pelo Verdão.

RETORNOS DE MATHEUS CAVICHIOLI E FELIPE AZEVEDO NO AMÉRICA-MG



Já o América-MG, contará com os retornos do goleiro Matheus Cavichioli e do atacante Felipe Azevedo, poupados na vitória sobre o CRB por 1 a 0, pela Série B. Ambos estavam com desconforto muscular, mas estarão à disposição de Lisca para o confronto decisivo em Belo Horizonte.

Horário, transmissão, arbitragem, prováveis escalações: os dados de América-MG x Palmeiras



Data: 30 de Dezembro de 2020 (quarta-feira)

Horário: 21h30 (de Brasília)

Local: Arena Independência, em Belo Horizonte-MG

Árbitro: Wilton Pereira Sampaio (Fifa/GO)

Assistentes: Fabrício Vilarinho da Silva (GO) e Bruno Raphael Pires (GO)

VAR: Elmo Alves Resende Cunha (GO)

Transmissão:

– Rede Globo (só para Minas Gerais)

– SporTV (para todo o Brasil)

– Premiere (pay-per-view)

O assinante poderá assistir ao jogo online pelo PREMIERE PLAY.

AMÉRICA-MG: Matheus Cavichioli, Daniel Borges, Messias, Anderson Jesus e Sávio (João Paulo); Flávio, Juninho, Geovane(Alê); Ademir, Felipe Azevedo e Rodolfo. Técnico: Lisca

Suspensos: ninguém

Pendurado: Ademir

PALMEIRAS: Weverton, Gabriel Menino, Luan, Gustavo Gómez e Matías Viña; Danilo, Patrick de Paula (Marcos Rocha) e Raphael Veiga; Gustavo Scarpa, Rony e Luiz Adriano. Técnico: Abel Ferreira

Desfalques: Gabriel Veron, Felipe Melo, Wesley, Luan Silva, Henri e Zé Rafael* (lesionados)

Suspensos: ninguém

Pendurados: ninguém