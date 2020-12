Camila Pitanga terminou o namoro com a artesã Beatriz Coelho após dois anos. O fim do relacionamento foi confirmado pela assessoria de imprensa da atriz ao .. “As duas ressaltam que seguem, agora, amigas e se admirando mutuamente”, comunicaram os representantes da estrela da Globo.

A assessoria de Camila ainda afirmou que a separação ocorreu há duas semanas.



Em novembro de 2019, Camila Pitanga assumiu que estava namorando Beatriz há um ano. Reservada em sua vida pessoal, a funcionária da Globo nunca fez muitas publicações ao lado da então amada nas redes sociais. Foi o primeira vez que a artista de 42 anos revelou um romance com uma mulher.

A última foto em que a atriz aparece com a artesã foi publicada no perfil de Pitanga em setembro deste ano, no Instagram. No registro, as duas aparecem abraçadas e deitadas em uma cama.

Durante Festival do Rio, em dezembro do ano passado, Antônio Pitanga, pai da atriz, falou pela primeira vez da relação da filha com outra mulher. Na época, ele revelou que já conhecia a nora e que aprovava o casal. “Nenhum pai ou mãe é dono de um filho. Está aprovado o namoro, sempre”, declarou ele.

Confira a última publicação de Camila Pitanga com Beatriz Coelho: