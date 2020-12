Amigo de Salah afirma que atacante está infeliz e chateado no Liverpool

Salah não tem futuro certo no Liverpool. Após ser perguntado pelo jornal “As” sobre a possibilidade de jogar no Real Madrid ou Barcelona, o egípcio deu uma resposta enigmática e não garantiu sua permanência na Inglaterra. Nesta segunda-feira, Aboutrika, amigo do atacante e ex-companheiro de Egito, afirmou à “beIN Sports” que o camisa 11 não está feliz em Anfield.

– Chamei Salah para conversas sobre sua situação no Liverpool e está decepcionado, mas isso não afetará suas atuações no campo. Sei que Salah não está feliz no Liverpool, me disse suas razões, mas é seu segredo e não vou falar em público. Uma das razões da chateação foi não ter sido capitão contra o Midtjylland.

O atacante já recebeu proposta do Real Madrid em 2018 e recusou, mas ainda segue sendo especulado na equipe merengue. Aboutrika revelou que o Liverpool pode se desfazer do jogador ao final da temporada.

– Se Salah fosse jogador do Real Madrid ou Barcelona e jogasse no

mesmo nível que joga no Liverpool, teria ganhado uma Bola de Ouro. Na minha opinião, o Liverpool está considerando vendê-lo por razões econômicas. Não tenho nenhuma influência nas decisões que o Salah toma, ele é meu amigo e suficientemente inteligente para saber o que é melhor para ele.

No duelo contra o Midtjylland, pela Champions League, o lateral Alexander-Arnold recebeu a faixa de capitão dada pelo técnico Jurgen Klopp. O egípcio também iniciou o último confronto contra o Crystal Palace no banco de reservas, mas entrou no segundo tempo, deu uma assistência e marcou dois gols na partida.