Among Us chega HOJE ao Nintendo Switch

Durante o Indie World, evento de jogos de indies da Nintendo, foi revelado que Among Us chega ao Nintendo Switch hoje (15 de dezembro), se tornando um dos destaques da apresentação. O game custa US$ 5 na eShop americana e R$ 18,50 na loja brasileira.

O game foi o último a ser revelado na apresentação e pegou os fãs de surpresa. Para quem não conhece o título, trata-se de um jogo multiplayer de 2018 que explodiu em popularidade no fim de 2019, colocando diversos jogadores para tentar sobreviver no espaço e realizar tarefas enquanto um ou mais jogadores são impostores que devem sabotar a operação. Na The Game Awards, o game recebeu o prêmio de Melhor Jogo Mobile e Melhor Multiplayer.

Among Us já está disponível para Android e iOS gratuitamente, no PC com uma versão paga e chegou recentemente ao Xbox Game Pass de PC. Agora, o jogo chegou ao Switch e já pode ser baixado na eShop.