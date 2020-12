Among Us é reimaginado para o Game Boy e resultado é nostálgico

O youtuber Lumpy Touch compartilhou em seu canal uma incrível reimaginação de Among Us no clássico Game Boy da Nintendo, recuperando o visual pixelado nostálgico e as características limitadas do console, como cores e resolução.

Segundo o criador de conteúdo, a versão portátil de Among Us é uma ROM original feita através do GB Studio 2, capaz de rodar perfeitamente no console. Apesar disso, o vídeo apresenta uma animação scriptada do game e não um título realmente jogável, funcionando como um teaser que mostra como seriam as mecânicas e os visuais do jogo caso fosse um port próprio para o Game Boy.

É possível observar que o jogo conta com os mesmos elementos do console da Nintendo, com caixas de texto procedurais, paleta de cores monocromática de 2 bits com quatro tons de cinza, resolução máxima de 160×144 pixels e até mesmo um sistema multiplayer, que anteriormente era possível apenas através do acessório cabo game link.

Curtiu a versão de Game Boy de Among Us? Deixe sua opinião nos comentários.