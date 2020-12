Among Us ganha novo mapa dentro de uma aeronave

Among Us, famoso game cooperativo que virou febre entre os criadores de conteúdo, ganhará um novo mapa no começo de 2021. Ao invés de uma espaçonave, o cenário agora será dentro de uma Aeronave, com direito a novas tarefas, trajes e novas opções, como a de escolher em que sala você irá começar.

?? THE AIRSHIP – A new map coming early 2021 ??

Prepare yourselves, crewmates. This upcoming (free!) map will include:

?? all new tasks

?? your choice of what room to start in

?? ladders?!

?? and more?

But don’t forget about those Impostors lurking around… pic.twitter.com/IU2HJGuyEY

— Among Us (@AmongUsGame) December 11, 2020