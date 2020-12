Among Us já é o game mais vendido da Nintendo eShop

Among Us, famoso game cooperativo que virou febre entre os streamers, chegou nesta terça-feira (14) ao Nintendo Switch. E como era de se esperar, rapidamente virou uma mania no console, ocupando o primeiro lugar entre os títulos mais vendidos na eShop, a loja virtual da empresa.

A versão para Nintendo Switch chega em português e traz multiplayer local e online para até 10 jogadores. Também é possível jogar entre cross-play com jogadores nas plataformas Steam, iOS e Android. O game custa US$ 5 na eShop americana e R$ 18,50 na loja brasileira.

Among Us foi lançando ontem e já é o jogo mais vendido da eShop, a loja virtual da NintendoFonte: Pc Guia

O game, recentemente, ganhou dois prêmios na The Game Awards 2020. Among Us venceu como Melhor Jogo Mobile e Melhor Multiplayer. E durante a premiação, o jogo também revelou detalhes da sua próxima atualização, que incluem uma nova fase, itens e trajes.

Among Us é um game multiplayer que coloca os jogadores dentro de uma nave repleta de problemas. Se não bastasse, um dos integrantes do grupo é um impostor que, secretamente, precisa sabotar a nave e eliminar os integrantes, tudo isso sem ser descoberto.