Among Us teve mais de meio bilhão de jogadores em novembro

Quando lembramos dos maiores sucessos de 2020 nos videogames, é impossível não citar Among Us. Lançado originalmente em 2018, o jogo da Innersloth conseguiu mais um grande feito e, de acordo com uma pesquisa da SuperData, já conta com mais de meio bilhão de jogadores ativos!

Os números foram registrados ao longo de novembro de 2020, sendo que a maioria dos jogadores estão curtindo as versões para celulares. O PC conta com apenas 3% do número total de jogadores, mas eles respondem por 64% dos lucros da desenvolvedora, tornando essa versão a mais rentável de todas!

Segundo a SuperData, hoje Among Us é “com folga o título mais popular em termos de jogadores mensais”. Não seria surpresa recebermos notícias com números ainda mais impressionantes nos próximos dias, já que uma versão para Nintendo Switch foi lançada na semana passada.

Uma versão para Xbox também está prevista para o futuro próximo mas, por enquanto, já podemos jogar no PC, Android, iOS e Switch. Você também faz parte dos milhões de jogadores que estão em busca de impostores com os seus amigos? O que achou desses números? Comente a seguir!