Ana Hikari entrega método sentimental para interpretar Tina em As Five · .

Intérprete de Tina em As Five, Ana Hikari enfrentou um grande desafio para viver a personagem no spin-off de Malhação – Viva A Diferença (2017). A série se passa seis anos depois do fim do folhetim juvenil e, além da natural transformação na vida das protagonistas durante este período, o destino da filha de Mitsuko (Lina Agifu) mudou completamente. Ela precisou lidar com a morte da mãe e o término do namoro com Anderson (Juan Paiva).

A atriz de 25 anos contou que seu processo de transformação em Tina consistiu em mergulhar no turbilhão de emoções que a personagem sentiu nesse estágio cheio de mudanças brutas. “Eu me aprofundei muito nas sensações que o texto trazia para entender, através das situações, quem é essa nova Tina”, explicou em entrevista enviada à imprensa pela Globo.

Hikari também afirmou que a música ajudou no seu processo de interpretação. Antes de entrar em cena, algumas canções a faziam compreender melhor como a jovem estava naquele momento.

Em As Five, a filha de Noboru (Carlos Takeshi) ficou mais independente e conseguiu atingir seu objetivo de trabalhar como DJ. Porém, a falta de inteligência emocional da jovem a faz não conseguir aceitar a perda da mãe, e ela foge desse confronto emocional com festas e drogas.

Para apresentar essas emoções intensas em cena, a atriz precisou se distanciar da versão adolescente da personagem e criar um novo registro de como é a Tina mais velha. “Esse período da vida é muito cheio de mudanças, então, para fazer a personagem hoje, tive que trazer todas essas transformações. São sentimentos e sensações complexas para levar para as cenas e conseguir construir essa personagem adulta”, disse a artista.

