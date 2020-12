Ana Maria Braga chora ao vivo ao anunciar morte de cinegrafista do Mais Você · .

Ana Maria Braga chorou ao vivo nesta terça-feira (29), ao anunciar a morte de Antonelli, um dos cinegrafistas do Mais Você. O profissional teve um infarto fulminante após deixar o estúdio do matinal montado na casa da apresentadora em São Paulo. Ele passou mal enquanto trocava o pneu de um carro.

Segundo a apresentadora, a morte pode ter sido causada por sequela da Covid-19. Em um longo relato, a veterana contou que Antonelli era conhecido pelo apelido de Tom Tom, tinha 45 anos de idade e trabalhava na Globo desde 2013.

“Nós tínhamos até ontem um grande colega de equipe, um câmera, um cara quieto, com um olhar doce, uma voz mansa, que era chamado de Tom Tom. Ele saiu daqui de casa ontem e morreu. O Antonelli tinha 45 anos, trabalhava na Globo desde 2013. O Tom Tom era casado com a Daniela, tinha um filho e uma enteada. Quero deixar o meu abraço carinho a toda a família dele“, iniciou.

Tom Tom tinha 45 anos e teve um infarto fulminante (Reprodução/TV Globo)

Ana Maria disse ainda que o funcionário teve Covid-19 recentemente, mas que não contou a ela sobre a enfermidade. “Eu soube –ele nem me contou isso no período em que esteve aqui– que ele teve coronavírus e ficou 18 dias internado na UTI. Ele estava muito bem, mas com um pouco de resquícios na laringe por causa do respirador“, destacou.

Na sequência, ela detalhou como a morte aconteceu: “Ontem, ele saiu daqui, foi para a casa. [Me contaram] que ele disse ao Álvaro [outro cinegrafista] que estava com um pouco de formigamento no braço esquerdo. O Álvaro disse que era melhor ele ir ao médico. Ele saiu daqui de moto, foi para casa, de lá ele foi ao banco e ainda ajudou uma senhora na porta do banco a trocar o pneu. Enquanto ele trocava o pneu da senhora ele teve um infarto fulminante. E não voltou hoje“.

A apresentadora fez um alerta às pessoas que já tiveram Covid-19 e não se atentam aos sinais das inúmeras sequelas que a doença pode causar.

“Acho importante o alerta, porque uma das consequências do coronavírus pode ser um coágulo [o que pode ter acontecido com Tom Tom]. Para quem já passou pela Covid, faça um acompanhamento mais de perto. Se você tiver qualquer sintoma, procure rapidamente um médico.“

Por fim, ela lamentou: “Acho que [a morte de Antonelli] podia ter sido evitada. Tenho certeza que se ele tivesse percebido e se ele tivesse mais informações da gravidade do pós-Covid, dos efeitos colaterais, acho que a gente estaria com o Tom hoje aqui. Internado, mas vivo”.