Ana Maria Braga dá ‘aula’ de inglês e deixa público confuso; veja · .

Ana Maria Braga deixou os telespectadores confusos ao dar uma “aula” de inglês no Mais Você desta quarta-feira (30). A apresentadora tentou explicar seu ponto de vista sobre o nome de um cachorro que havia sido destaque numa das reportagens do programa e virou meme nas redes sociais.

A matéria especial mostrou um cachorro chamado Should I Stay, que sempre acompanha o dono em suas viagens. Na tradução, o nome significa “eu devo ficar”, mas Ana Maria não concordou com a escolha do dono, já que o cão não fica em casa.

“Não sei se ele [o dono] está me escutando, mas deveria mudar o nome do cachorro. Não é Should I Stay, é Should I Go [devo ir, em tradução]”, opinou Ana Maria, em referência à música da banda The Clash, Should I Stay or Should I Go. “Porque ele vai, né? Então é ‘devo ir’, e não ‘devo ficar'”, explicou a apresentadora, aos risos.

Nas redes sociais, o vídeo foi publicado pelo perfil oficial da Globo apenas com um trecho curto, fora do contexto da reportagem, com a legenda “Wake up, girl” –que significa “acorda, menina”. Rapidamente, os internatutas transformaram a lição de inglês de Ana Maria em memes, já que parecia que ela não estava falando nada com nada.

“Beber tanto dia 31 para acordar assim em 2021”, escreveu um internauta chamado Bruno Mendes, no Twitter. “48 horas para acabar 2020 e eu estou que nem a Ana Maria”, disse o usuário Matheus Simoni. “Eu passando o Ano-Novo depois de uma taça de espumante”, brincou Betina Beti, outra internauta.

Confira:

48h pra acabar 2020 e eu tô assim que nem Namaria https://t.co/oE9oyhsobV

— Matheus Simoni (@teusimoni) December 30, 2020

Tô assim de saúde https://t.co/BYggkTFoW5

— Luduvicu (@luduvicu) December 30, 2020

eu passando o ano novo de rosa dps de 1 taça de espumante https://t.co/tfOMBQMdFk

— betina beti (@fritagrila) December 30, 2020