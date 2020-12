Ana Maria Braga paga mico em homenagem a Clarice Lispector com textos falsos · .

Ana Maria Braga pisou na bola ao prestar homenagem à escritora Clarice Lispector (1920-1977), cujo centenário comemora-se nesta quinta (10). A apresentadora leu dois textos falsamente atribuídos à artista no quadro Pensamento do Dia do Mais Você. Uma das mensagens também circula nas redes sociais sob autoria de Carlos Drummond de Andrade e da atriz Bruna Lombardi.

A funcionária da Globo lembrou que a romancista completaria cem anos hoje antes de declamar o primeiro trecho. “Não sei amar pela metade. Não sei viver de mentiras. Não sei voar com os pés no chão”, disse a âncora, que emendou outra frase em seguida. “Não se preocupe em entender. Viver ultrapassa qualquer entendimento”, arrematou.

A primeira sentença é apontada na internet como um trecho de Perto do Coração Selvagem (1943), que marcou a estreia da escritora na literatura. O . consultou uma edição impressa pela editora Rocco e não encontrou qualquer correspondência.

O aforismo ainda é repercutido como parte do poema Alta Tensão, que Lombardi publicou em O Perigo do Dragão (1984). A poesia, conhecida pelo verso “eu gosto dos venenos mais lentos”, termina antes de qualquer menção a “não sei amar pela metade” –há alguns anos, aliás, as estrofes circularam na web com o nome de Lispector.

O segundo texto é um velho conhecido dos brasileiros desde que o e-mail era utilizado para difundir conteúdos que hoje estão espalhados pelas redes. Em 2012, a revista Piauí chegou a fazer piada com a longa tradição da frase ser ligada a Clarice, ainda que fuja completamente à sua estética.

