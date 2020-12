Ana Maria manda recado otimista para Fátima após descoberta de câncer · .

Ana Maria Braga mandou um recado otimista para Fátima Bernardes no encerramento do Mais Você desta quinta-feira (3). A jornalista descobriu um câncer no útero na quarta (2). A apresentadora, que já se curou quatro vezes da doença, prestou solidariedade à colega da Globo. “Eu tenho certeza que dentro de você tem uma força que nem imagina que tem”, disse a veterana.

“Fátima, você deve estar bem atrapalhada hoje. E não é para menos quando se recebe uma notícia como essa. Parece muito assustador, mas ainda bem que você descobriu no estágio inicial, até porque você faz os exames de rotina. Descoberto no estágio inicial as chances de cura aumentam muito, muito, enormemente. A medicina está muito avançada”, iniciou a loira.

A apresentadora ainda teceu elogios à titular do Encontro e exaltou a potência da comunicadora.

“Além disso, eu tenho certeza que dentro de você tem uma força que nem imagina que tem. Ela [a força] aparece quando você se vê diante de um problema. E você sabe que pode superá-lo. Tenho certeza que você é essa mulher, que vai estar de volta com a gente em breve acreditando em você, principalmente, e também nos médicos que estão te tratando”.

Assista ao depoimento abaixo:

Muita força, Fátima! 🙏 Ana Maria Braga mandou uma mensagem de apoio para Fátima Bernardes, que foi diagnosticada com câncer. #MaisVocê@fbbreal@ANAMARIABRAGApic.twitter.com/UWODiExHG4

— Mais Você (@MaisVoce) December 3, 2020

Fátima Bernardes publicou em seu perfil no Instagram uma mensagem revelando a descoberta do câncer e explicando que ficará ausente do Encontro por alguns dias.

Ela ressaltou que quis dar a informação em primeira mão pelas redes sociais por manter um comportamento transparente com os seguidores.

“Como sempre usei minhas redes com total franqueza e verdade, preferi eu mesma passar essa informação para todos que me acompanham. Enquanto isso, aproveito o aconchego dos meus pais, filhos, do meu amor e dos amigos. próximos. E já agradeço pelo carinho, pelas boas energias de todos aqui. Logo, logo estarei de volta para nossos encontros”, escreveu.

Veja publicação de Fátima Bernardes no Instagram: