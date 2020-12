Ana Maria nega boato de aposentadoria e manda recado para ‘fofoqueiro de plantão’ · .

Ana Maria Braga abriu o Mais Você desta terça-feira (22) anunciando que tinha uma informação em primeira mão para os “fofoqueiros de plantão”. Ela desmentiu o boato de que iria se aposentar e avisou que só irá tirar férias nas próximas semanas. A apresentadora de 71 anos foi aplaudida pela equipe do programa.

“Quem está de plantão nas fofocas, presta atenção: eu não estou me aposentando”, disse a loira, dando risada. “Só estou me preparando para tirar pequenas férias no começo do ano. Eu também sou filha de Deus, também mereço”, continuou.

Ana Maria adiantou também que, nas duas semanas que estará de férias, serão exibidos programas inéditos, mesmo com sua ausência. “Estamos trabalhando bastante para que vocês vejam coisas inéditas, vocês vão viajar junto comigo, vão curtir muito”, prometeu a apresentadora.

De acordo com o colunista Alessandro Lo-Bianco, do A Tarde É Sua, Ana Maria teria solicitado sua aposentadoria para a Globo e não apresentaria o Mais Você a partir de 2022, ficando no comando do matinal apenas durante mais um ano.

Ainda segundo Lo-Bianco, a Globo já teria até definido uma substituta para a loira: Rita Lobo, que apresenta o programa de culinária Cozinha Prática, no canal GNT, e iria preparar a imagem dela para que o público se acostumasse.

Veja o recado da apresentadora: