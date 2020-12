Ana Maria se emociona, e web lamenta falta do Louro · .

Ana Maria Braga se emocionou no Mais Você desta terça-feira (1º) ao lembrar que hoje faz um mês da morte de Tom Veiga(1973-2020), que dava vida ao Louro José. A apresentadora declamou uma mensagem profunda para definir a importância do ator na vida de quem acompanhou a sua trajetória. Os internautas lamentaram a falta que o mascote faz nas manhãs da Globo.

“‘Não viva para que a sua presença seja notada. Mas para que a sua falta seja sentida’. Quem disse isso foi Bob Marley. Faz um mês, mas parece que foi ontem. É uma saudade que bate forte aqui. Faz um mês que o meu querido amigo Tom Veiga nos deixou, e o pensamento que eu acabei de dizer leva direto para ele”, iniciou.

Na sequência, a veterana teceu elogios a Veiga, que foi encontrado morto em sua casa, na Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro, após sofrer um AVC em decorrência de um aneurisma.

“Uma pessoa tão especial, que mesmo sendo durante anos uma figura anônima, marcou muito pela inteligência, irreverência, presença de espírito, pelo bom humor, pelo mal humor também [risos]”, completou.

Por fim, a comunicadora lamentou a ausência de Louro José ao seu lado diariamente: “Faz uma falta danada para quem pode conviver com ele de pertinho, quanto para quem se divertia com ele pela telinha. Tom era genial”.

O programa mostrou em seguida mais homenagens da equipe do Mais Você a Tom Veiga, e os internautas se comoveram com as mensagens de carinho. A maioria deles, inclusive, ainda não acredita na morte do papagaio.

Confira a repercussão abaixo:

Nunca vou superar a morte do louro José 😔

— se eu fosse um legume seria a better raba (@abandisa) December 1, 2020

Saudades de ouvir a voz do Louro todas as manhãs. #MaisVocê

— willian bressan (@willian_bressan) December 1, 2020

ah que saudade do Louro José 😢

— Gi Klestoff ⓟ (@giklestoff) December 1, 2020

Eu amava o Louro José pistola #MaisVoce

— João (@santelliJo) December 1, 2020

Já se passam 1 mês que o louro morreu? 😱😱😱😱 Parece que foi ontem !!

— Walamis Martins 🏳️‍🌈🇧🇷 (@Walamismartins) December 1, 2020

ainda não acredito que o louro José morreu mane mo tristao ver Ana Maria e não ter as piadinhas dele pprt

— flavia (@stylesnoall) December 1, 2020