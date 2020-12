Ana Thaís Matos dedica troféu ACEESP 2020 ao pai e ao ‘amigo-irmão’ Rodrigo Rodrigues

A comentarista Ana Thaís Matos foi uma das vencedoras do troféu ACEESP 2020, da Associação dos Cronistas Esportivos do Estado de São Paulo, que tradicionalmente premia os profissionais do segmento. Ana postou na última quinta-feira nas redes sociais uma foto com o troféu e dedicou o prêmio ao pai e ao “amigo-irmão” Rodrigo Rodrigues, que faleceu em julho em decorrência da Covid-19.

– Ofereço ao meu amigo-irmão Rodrigo Rodrigues e pro meu coroa que está lá no céu com orgulho. 2020 é o pior ano de nossas vidas, mas eu consegui levar felicidade pra minha família e aos meus amigos. Obrigada, colegas da imprensa! É nosso! Nem cavalo aguenta – postou Ana Thaís Matos em sua conta no Twitter.

O Grupo Globo dominou na área de televisão em 2020. Da emissora, venceram, além de Ana Thaís Matos, o narrador Everaldo Marques, o comentarista Alexandre Lozetti e o repórter André Hernan. Renata Fan, da Band, venceu como apresentadora.