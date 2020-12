Âncora da CNN Brasil, Daniela Lima é vítima de golpe em táxi e perde R$ 3 mil · .

Âncora do CNN 360º, Daniela Lima foi vítima de um golpe ao fazer o pagamento de uma corrida de táxi e perdeu mais de R$ 3 mil. A jornalista usou as redes sociais para relatar como o criminoso agiu e fez um boletim de ocorrência na tentativa de identificar o motorista.

“Fica o aviso: golpe novo na praça. Pego um táxi, o motorista simula uma pane elétrica que me obriga a descer dois quarteirões antes do local. Ele pega a máquina e o telefone celular. Na máquina, digita o valor da corrida, de R$ 15. Ao mesmo tempo digita no celular”, explicou ela, em uma sequência de tuítes publicados na terça (29).

Daniela falou que o motorista estava nervoso e que havia fios expostos debaixo do painel. No entanto, ao conferir o valor de R$ 15 na tela da máquina e ter o seu cartão devolvido normalmente após digitar a senha e fazer o pagamento, ela pegou seus objetos e deixou o veículo.

“Recebo mensagem do banco. Ele [o motorista] conseguiu, simulando a operação de R$ 15, me cobrar mais de 200 vezes mais [ou seja, uma quantia superior a R$ 3 mil]. Como eu digitei a senha, o banco não estorna. Mandei e-mail para a PagSeguro, porque a cobrança veio com a assinatura digital do equipamento dela”, escreveu a âncora.

“Boletim de ocorrência feito. Fica aí o aviso para quem está em São Paulo. Golpe novo na praça. E se a PagSeguro não identificar o dono da máquina usada no golpe, mais gente pode cair. Dei a queixa e os dados”, alertou Daniela Lima.

Um seguidor questionou: “Mas você digitou na máquina em que aparecia R$ 15 ou no celular?”. Ela explicou a transação: “Na máquina, com os R$ 15 em tela. Ou seja: ou o cara interceptou a transação e mudou o valor ou conseguiu deixar na tela um valor irreal. As duas possibilidades, acho, são absolutamente preocupantes”.

A PagSeguro respondeu para a jornalista nos comentários, informando que vai “verificar o ocorrido”. Veja os tuítes abaixo:

