Âncora do Roda Viva, Vera Magalhães é contratada pelo Grupo Globo · .

Âncora do Roda Viva desde dezembro de 2019, a jornalista Vera Megalhães foi contratada pelo Grupo Globo para reforçar a equipe do jornal O Globo e da rádio CBN. Nesta quarta-feira (16), a apresentadora da TV Cultura deixou o jornal O Estado de S.Paulo e anunciou os novos locais de trabalho em 2021.

No final da tarde, a jornalista participou do Ponto Final, programa da CBN apresentado por Rodrigo Bocardi e Carolina Morand, e confirmou a contratação. Na entrevista, Vera disse que integrará a equipe da atração a partir do próximo ano.

“Estou super animada para fazer essa transição e continuar analisando os principais assuntos da política, da economia, dar os meus pitacos aí sobre futebol, porque sou tricolor doente, também falar um pouco de música? Vai ser muito legal trocar uma ideia com vocês!”, comentou a jornalista.

“Além das ondas do rádio da CBN, vou estar nas páginas [físicas] e no digital do O Globo. Também estreio no jornal, que vai ampliar muito a sua presença em São Paulo, no resto do Brasil”, complementou Vera.

Bocardi aproveitou o diálogo para celebrar a contratação da nova colega de trabalho: “Pessoalmente, falo com a maior franqueza, tranquilidade, sempre admirei o seu trabalho, sempre tive vontade de trabalhar com você. Agora, a gente se encontrar aqui nesse caminho é uma alegria enorme. Acho que vamos só ganhar com a sua presença aqui no Ponto Final”.

Na mensagem de agradecimento ao Estadão, publicada em seu site pessoal, Vera afirmou que permanece no comando do tradicional programa de entrevistas da TV Cultura.

“Jornalismo é movimento, como me ensinou Renata Lo Prete [âncora do Jornal da Globo]. Faço um agora com o coração apertado de um lado, mas pulsando de outro pelas possibilidades novas que se apresentam ali no horizonte. Vamos juntos, sempre”, comentou a apresentadora.

Vera conta com passagens pelo Diário do Grande ABC, Folha de S.Paulo, Veja e rádio Jovem Pan. Em março de 2020, ela foi acusada por aliados do presidente Jair Bolsonaro de que receberia R$ 500 mil do governo do Estado de São Paulo. Na época, ela utilizou as redes sociais para divulgar o valor real do seu salário mensal na TV Cultura: R$ 22 mil.