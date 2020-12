André Vasco será ‘juiz de barracos entre famosos’ em novo programa da Jovem Pan · .

Fora do ar desde que deixou a TV Cultura, no ano passado, André Vasco é o mais novo contratado da Jovem Pan. Na rádio, ele apresentará o programa O Júri, uma adaptação do The Verdict, criado pela rede britânica BBC em 2007, no qual debaterá barracos e polêmicas envolvendo famosos.

Vasco será uma versão mais descontraída de Christina Rocha, comandante do Casos de Família, do SBT. No novo programa semanal, que estreia nesta quinta-feira (10), ele será o juiz de um tribunal virtual, e ouvirá atentamente a opinião do júri sobre a polêmica da semana.

Na estreia, o caso debatido será a a briga em torno da herança de Gugu Liberato (1959-2019). Seis pessoas anônimas, e que não têm nenhuma relação entre si, irão debater o tema e deverão dar suas opiniões sobre o tema. Ao final do dia, o grupo deverá chegar a um consenso.

Cada episódio terá a duração de 20 minutos, e irá ao ar às 22h30. “Tiramos do papel mais de dez projetos este ano. O desafio de produzir conteúdo em meio ao isolamento social é grande, mas a Pan conseguiu fazer isso com maestria”, disse Fernanda Ortiz, diretora de projetos da rádio.