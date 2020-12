Andrés deixa Corinthians perto da meta, mas sem cumprir previsão em último jogo da sua gestão

O Corinthians conseguiu quebrar um marca incômoda ao derrotar o Botafogo no Rio de Janeiro pela primeira vez desde 2011 no último domingo (27) e consolidar a ascensão no Campeonato Brasileiro, com 39 pontos, praticamente livre do rebaixamento.

O duelo concluiu também um 2020 bastante incomum, além de ter sido o último jogo sob a presidência de Andrés Sanchez, cujo mandato terminará no próximo dia 31. E o cartola, que se licenciou do cargo para cuidar do futebol, deixará o clube sem cumprir sua previsão.

No aniversário do Corinthians, em 1º de setembro, ao anunciar o acordo de naming rights que batizou o estádio alvinegro como Neo Química Arena, Andrés declarou que o Corinthians ficaria entre os cinco primeiros do torneio.

A previsão foi uma resposta para um jornalista que questionou que, naquele momento, o time alvinegro tinha pontuação de rebaixamento. Tinha cinco pontos em cinco jogos e estava na 16ª colocação (a primeira fora da zona da degola).

“Tem que melhorar, talvez vamos ser terceiro, quarto, quinto, mas no balanço vai ser número 1 do Brasil. Vamos ter superavit, dinheiro sobrando, não vou contratar mais ninguém, a não ser que tenha uma oportunidade muito boa. A comissão [técnica] sabe que tem que melhorar, sabemos que temos que ganhar amanhã, todo jogo é final no Brasileiro”, disse Andrés, naquele dia.

Hoje, o Corinthians está praticamente livre do rebaixamento pela projeção do “FiveThirtyEight”, site parceiro da ESPN, e a diferença para o Grêmio, quinto colocado, diminuiu para seis pontos. A meta é que a equipe classifique para a Conmebol Libertadores.

Andrés pode se defender dizendo que o Brasileirão ainda não acabou e portanto a previsão dele ainda pode ser concretizada. Ele tem razão. O Nacional vai até 24 de fevereiro e faltam 11 rodadas para o time alvinegro, com 33 pontos em disputa.

Mas o dirigente também não seguiu fielmente o que disse naquele 1º de setembro. Acabou demitindo Tiago Nunes dez dias depois da entrevista, colocou Dyego Coelho interinamente no cargo por cerca de um mês até acertar com Vagner Mancini, em 12 de outubro.

Também fez contratações para melhorar o time, que viveu em setembro um mês de terror (duas vitórias, dois empates e três derrotas). Vieram Cazares (em 26 de setembro), Fábio Santos (em 19 de outubro), Jemerson (em 6 de novembro) e Cafu (em 9 de novembro).

O período do Corinthians com Coelho foi desastroso em termos de resultado. Foram três derrotas, três empates e apenas uma vitória, o que fez o clube alvinegro figurar pela primeira vez na zona da degola, antes da chegada de Mancini.

O novo treinador sim conseguiu resgatar o Corinthians e, em dois meses e meio de trabalho, aproximar os resultados da previsão de Andrés Sanchez. Acumula sete vitórias, três empates e duas derrotas, ocupando o nono lugar.

A partir de 1º de janeiro, o Corinthians estará sob a presidência de Duílio Monteiro Alves, eleito no pleito do início deste mÊs, mas para efeitos históricos, tanto para o bem quanto para o mal, o resultado final no Brasileirão 2020 será fruto da gestão Sanchez.