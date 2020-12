Android copia iOS na tela de pareamento de aparelhos Bluetooth

O Fast Pair, protocolo utilizado para facilitar o pareamento de fones de ouvido Bluetooth com os celulares Android, ganhou um visual que parece ter sido inspirado na interface mostrada na conexão dos AirPods no iOS. A novidade chega por meio de uma atualização lançada pela Google, recentemente.

Segundo o 9to5Google, a mudança na interface do Android Fast Pair torna o pareamento mais fácil e rápido para os usuários. A antiga notificação padrão com uma miniatura do dispositivo sem fio, exibida na parte superior da tela, foi substituída por um pop-up que surge logo após a identificação do acessório pelo smartphone.

A janela mostra a imagem do gadget que está querendo se parear ao telefone, o nome dele e um botão para efetuar a conexão. O usuário pode continuar a configuração do fone depois do procedimento realizado via Bluetooth ou então fechar a notificação com um simples toque na tela.

Novo visual do Android Fast Pair.Fonte: 9to5Google/Reprodução

Esse novo design do protocolo de pareamento de dispositivos Bluetooth no Android foi revelado em novembro, discretamente, e agora começa a chegar aos modelos compatíveis por meio de atualização. Lançada em 2017, a ferramenta Fast Pair já ganhou diversas melhorias, mas é a primeira vez que recebe um visual diferente.

Notificações semelhantes

Além da Apple, a Xiaomi, a Huawei e a Samsung também trazem notificações parecidas com a que a Google está adicionando agora no Android. No caso da Xiaomi, a interface MIUI exibe um alerta na tela ao detectar a abertura de um case de fone Bluetooth por perto, levando à configuração.

Já nos modelos da fabricante sul-coreana, a One UI exibe a janela de notificação quando o usuário abre o estojo do fone Galaxy Buds, mostrando informações como o nível da bateria do acessório e outros detalhes. O mesmo ocorre com os FreeBuds e celulares da Huawei.

A atualização do Fast Pair também traz o status da bateria dos fones, opção de personalização e outras melhorias, conforme o dispositivo pareado.