Anemia: aplicativo faz diagnóstico da doença com selfie das unhas

Um novo aplicativo móvel chamado AnemoCheck é capaz de fornecer um diagnóstico confiável – e feito em casa – para dizer se você corre risco de ter anemia, fazendo apenas uma selfie de suas unhas. A tecnologia faz o diagnóstico através da análise do leito ungueal, a parte rosa debaixo das unhas.

O app-teste chega ao mercado com respaldo de um estudo publicado na revista Nature, que concluiu que a testagem é suficientemente precisa e sensível para funcionar como método de triagem. Erika Tyburski, fundadora da Sanguina, a empresa responsável pelo aplicativo, reconhece que ele é 10% menos eficaz do que um exame de sangue comum.

Fonte: Sanguina/DivulgaçãoFonte: Sanguina

No entanto, o objetivo da empresa é oferecer o AnemoCheck como uma ferramenta de estilo de vida, que auxilie tanto pacientes com anemia crônica quanto aqueles que têm alguns sintomas, mas não sabem se têm a doença. Um teste adicional, feito através de uma picada no dedo, foi lançado pela Sanguina e aprovado pelo FDA nos EUA, mas apenas sob receita por enquanto.

Perigos da anemia

Além de poder se agravar (anemia profunda) e até levar à morte, a anemia é um problema específico para as mulheres em idade fértil, pois a doença não tratada pode aumentar os riscos de parto prematuro, necessidade de transfusão sanguínea no nascimento, depressão pós-parto e riscos de desenvolvimento para o bebê.

Fonte: Sanguina/DivulgaçãoFonte: Sanguina

Causada principalmente por carência de ferro no sangue, a anemia atinge 1,6 bilhão de pessoas em todo o mundo, sendo que, em alguns países, chega a afetar metade das mulheres em idade fértil, mas seus sintomas(tonturas, fraqueza, dor de cabeça ou sensação de cansaço) passam muitas vezes despercebidos.

O AnemoCheck já está disponível na loja Google Play para dispositivos Android, mas deverá ser lançado em breve na App Store da Apple. O download do aplicativo é gratuito, e os testes podem ser adquiridos individualmente ou em pacotes através da função compras do aplicativo. Um pacote com 12 testes custa US$ 10 (R$ 52).