Ângelo completa 16 anos e oficializa primeiro contrato profissional no Santos

Ângelo Gabriel completou 16 anos nesta segunda-feira e assinou o primeiro contrato profissional no Santos. O acordo é válido até 2023, com opção de mais duas temporadas.

O Peixe havia feito um pré-contrato com Ângelo e esperava os 16 anos, idade mínima para vínculos profissionais. A joia tem três partidas sob o comando do técnico Cuca em 2020.

Com o contrato assinado, o Santos se protege do assédio europeu. Ângelo é monitorado por clubes do Velho Continente há anos.