Animação Irmão do Jorel chega ao episódio 100 com diretora mulher e visão feminina · .

Case de sucesso da animação brasileira, Irmão do Jorel chegará ao centésimo episódio em 2021 com uma visão mais feminina. É que, na quarta temporada do projeto exibido pelo Cartoon Network, a direção do desenho passará para as mãos de Lena Franzz. A animadora está na equipe do projeto desde o início e, agora, foi promovida a diretora.

“É uma honra ter dirigido essa temporada, porque até então, na parte artística, não tinha uma diretora mulher”, conta Lena ao .. “Eu me coloquei muita pressão, tive uma insegurança no início. Quando o Diego [Amorim, diretor de animação da segunda e da terceira temporadas] me falou sobre dirigir, eu fiquei: ‘Eu? Não! Como assim?’. Síndrome de impostora, sabe?”

Lena Franzz é a nova diretora de Irmão do Jorel

As dúvidas sobre o próprio potencial caíram por terra quando a profissional arregaçou as mangas. “Com a confiança do Diego eu comecei a chegar em um lugar de confiar em mim mesma. Afinal, estou no Irmão do Jorel desde o início, conheço bem a série. Tenho muita coisa para aprender sobre ser diretora, mas eu consigo. Tive insegurança, mas também muita expectativa.”

Além dos obstáculos psicológicos, Lena também enfrentou problemas físicos. “Logo que ia começar a temporada, eu quebrei o braço. Achei que ia ter que ficar de fora, mas tudo se encaixou. Claro que é uma responsabilidade ser a primeira mulher, dar minha cara a tapa. Mas isso partia de mim, dos meus pensamentos internos. Aí eu assisti ao que o pessoal estava fazendo e vi que estava dando tudo certo”, reconhece a também atriz –é dela a voz da TV Velha, que fez uma revolução de eletrodomésticos no terceiro ano do desenho.

A agora diretora ainda valoriza que não é a única mulher no processo de Irmão do Jorel. “Essa é a temporada em que mais temos animadoras. Acho que está bem balanceada a equipe, meio a meio. Vejo que as mulheres estão entrando mais no mercado, o que possibilitou que nesse quarto ano nós tivéssemos uma presença mais feminina. E terminamos apoiando umas às outras, reafirmando que todas estão fazendo um ótimo trabalho”, conta Lena.

Episódio 100 de Irmão do Jorel

A quarta temporada também contará com o centésimo episódio da animação. E, claro, a marca será celebrada com um capítulo diferente. “Eu perguntei pra Lena se o número 100 era mais especial do que, digamos, o 35. E ela disse que sim. Então, vai ser algo bem especial”, adianta Zé Brandão, produtor do desenho e sócio do Copa Studio, responsável pela animação.

Brandão explica que, no fim da quarta temporada, Irmão do Jorel terá alcançado 104 episódios. “Isso é uma animação bem longeva, não só para os padrões nacionais, para o estrangeiro também. São muitas aventuras dessa família. Não dá para comparar com Os Simpsons ainda, mas é um número bem significativo. Ao longo desse tempo a gente construiu muita coisa, tem um universo de personagens que foram se tornando muito especiais”, ressalta o produtor.

A estreia da quarta temporada de Irmão do Jorel no Cartoon Network ainda não tem data específica, mas acontecerá em 2021. E Zé Brandão provoca que as aventuras não se restringirão à TV. “Temos coisas planejadas para o ano que vem, mas não podemos falar ainda. O que posso dizer é que o Irmão do Jorel estará em outras plataformas”, desconversa.