Anota, Boninho! Cinco lições de A Fazenda 12 para o BBB21 · .

Após o fim de A Fazenda 12, os fãs de reality shows aguardam ansiosamente o início do Big Brother Brasil 21. Enquanto janeiro não chega, o time comandado por J.B. Oliveira, o Boninho, pode aproveitar este período para analisar os erros e acertos do programa dirigido por Rodrigo Carelli e preparar uma nova temporada que divirta o público nos próximos meses.

O . reuniu cinco lições do reality da Record para a equipe responsável pelo confinamento da Globo anotar na agenda e debater nas próximas reuniões. Após o sucesso do BBB20, o público espera que a 21ª temporada apresente novidades e movimente as rodas de conversa.

Reunir um elenco forte é o primeiro passo para o êxito, mas a produção também precisa investir em provas que movimentem o reality. A Globo anunciou que a próxima temporada será a mais longa da história, o que exigirá um esforço extra para que o marasmo passe longe da rotina dos brothers.

Além disso, os eliminados contam com potencial que pode ser melhor explorado na temporada. E, com uma fila de anuciantes e faturamento recorde, a Globo deve redobrar os cuidados com os patrocinadores. Confira a lista:

rEPRODUÇÃO/RECORD

Jojo Todynho e Biel em A Fazenda 12

Nomes de peso

Assim como no BBB20, A Fazenda 12 reuniu nomes de peso, caso dos finalistas Jojo Todynho e Biel. Raissa Barbosa, Luiza Ambiel e Mateus Carrieri também amplificaram os seus respectivos públicos ao protagonizarem barracos que pautaram conversas do dia a dia.

Como a nova temporada do reality da Globo repetirá a fórmula com famosos e anônimos, vale o investimento em brothers e sisters com personalidades fortes e que movimentem o confinamento. Assim, aumentam as chances de um novo paredão histórico como o de Manu Gavassi, Felipe Prior e Mari Gonzalez.

REPRODUÇÃO/RECORD

Lipe e Jojo em prova com falha na apuração

Atenção nas provas

Disputas estão na lista de pontos altos de um reality. Jogos que desafiem habilidades físicas ou a inteligência dos participantes intensificam a pressão do confinamento. Porém, falhas nessas atividades prejudicam o andamento da competição– e isso se tornou recorrente em A Fazenda 12.

Um erro na apuração da prova do fazendeiro entre Jakelyne Oliveira, Tays Reis e Lipe Ribeiro fez com que 390.835.993 milhões de votos fossem jogados no lixo. Outra dinâmica entre Jojo, Lipe e Stéfani Bays também apresentou erro na confirmação do resultado, o que adiou o início da votação para a roça. Para evitar contratempos como estes, vale investir em uma equipe de auditoria que acompanhe o andamento das atividades.

rEPRODUÇÃO/RECORD

Jojo Todynho surpresa em ação da Coca-Cola

Respeito com patrocinadores

Antes mesmo da estreia do BBB21, a Globo já faturou R$ 529 milhões com os patrocinadores do programa. Agora, imagine que uma empresa investe milhões de reais em anúncios e, ao vivo, descobre que o acordo não foi totalmente cumprido? Pois bem, isso aconteceu no reality rural da Record.

No programa de 16 de dezembro, Biel, Jojo, Lipe e Stéfani participaram de uma ação publicitária da Coca-Cola. No final, Marcos Mion convidou os telespectadores a acessarem o QR Code com conteúdo extra da marca de refrigerantes. Porém, quem pegou seu celular e apontou a câmera para a televisão acabou no site de outra patrocinadora do reality.

rEPRODUÇÃO/RECORD

Lipe Ribeiro aproveita reta final para dormir

Xô, marasmo!

Tradicionalmente, a reta final de um reality enfrenta o problema da falta de conteúdo. Cansados do confinamento, produção e participantes decidem apenas vivenciar as últimas horas, o que irrita os telespectadores. A Fazenda 12 teve este problema antes mesmo de sua última semana, o que gerou críticas nas redes sociais.

No entanto, os últimos dias foram marcados por eliminações surpresas, lavação de roupa suja com os ex-peões, dinâmicas especiais e uma festa que durou até o sol raiar. Como a próxima temporada do BBB será a mais longa da história, vale a pena a produção do reality reforçar o cuidado com os últimos dias, o que não foi observado no BBB20.

rEPRODUÇÃO/INSTAGRAM

Lucas Selfie aproveita ‘hotel dos eliminados’

Potencial dos eliminados

Após a eliminação, os ex-participantes passam por sabatinas em atrações das emissoras e voltam para as suas vidas. No último programa, todos retornam para o encerramento, comemoram a visibilidade, e retornam novamente para a rotina. Porém, o confinamento rural mostrou que os ex-peões seguem empolgados em produzir entretenimento para a família brasileira.

Brigas nos Stories do Instagram, “invasões” ao confinamento, tentativas de trapaça e acusações de traição são algumas das situações vivenciadas pelos ex-peões. Na reta final, o novo pré-confinamento no “hotel dos eliminados” movimentou as redes sociais e ganhou destaque no programa da TV. Em 2021, que tal a Globo olhar com mais atenção para os ex-brothers?