Antes mesmo da estreia de quarto ano, Handmaid’s Tale é renovada para quinto · .

A quarta temporada de The Handmaid’s Tale ainda nem ganhou uma data de estreia, mas a série vencedora do Emmy e do Globo de Ouro já foi renovada para o quinto ano. O anúncio foi feito nesta quinta-feira (10), durante apresentação da Disney para acionistas.

O drama estrelado por Elisabeth Moss precisou interromper as gravações da quarta leva de episódios em março por causa da pandemia do novo coronavírus. Os trabalhos foram retomados apenas em setembro, e o streaming Hulu, que exibe a série nos Estados Unidos, prometeu apenas que a temporada será lançada em 2021.

A plataforma também comprou, no ano passado, os direitos do livro The Testaments, que continua a história da obra original escrita por Margaret Atwood.

Ainda não foi definido como Bruce Miller, criador da série e showrunner, irá utilizar os acontecimentos desse novo livro. Há a possibilidade de inseri-los em The Handmaid’s Tale ou criar uma nova série. Isso porque a obra inédita conta uma história de um ponto de vista diferente do drama atualmente no ar.

The Handmaid’s Tale acompanha os passos de June Osborne (Elisabeth Moss), uma editora que não conseguiu escapar do regime de Gilead, governo teocrático e fundamentalista que tomou conta dos EUA. Raptada, ela virou uma criada e escrava sexual, para procriar. A trama do livro original foi esgotada já na primeira temporada.

Confira vídeo (em inglês) no qual o elenco celebra a renovação de Handmaid’s Tale: