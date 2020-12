Anthony Davis renova por cinco anos com Lakers

O astro Anthony Davis renovou por cinco temporadas com o Los Angeles Lakers. A informação foi divulgada na manhã desta quinta-feira (3) pelo repórter Adrian Wojnarowski, da ESPN.

Pelo acordo, o jogador de 27 anos vai receber US$190 milhões em salários até 2025, sendo que Davis terá a opção de abrir mão do último ano de contrato para testar o mercado.

O novo vínculo, que possui os máximos parâmetros a que o ala-pivô era elegível, começará a vigorar nesta temporada, já que o camisa 3 era agente livre.

Ao lado de LeBron James, Davis foi peça-chave para o título do Lakers na última temporada, o 17º na história da franquia. Ele é considerado um pilar da equipe para as próximas campanhas, já que James está prestes a completar 36 anos.

O detalhe é que a permanência de Davis foi acertada menos de 24 horas depois da extensão contratual fechada com LeBron.

Primeira escolha do Draft de 2012, Davis chegou ao Lakers via troca, em junho do ano passado, após sete temporadas no New Orleans Pelicans. Em 62 partidas disputadas com a camisa do time angelino, ele angariou médias de 26,1 pontos, 9,3 rebotes e 2,3 tocos.

Por conta do ótimo desempenho nos dois lados da quadra, Davis foi selecionado para o Jogo das Estrelas e escolhido para o primeiro time da temporada, além do quinteto ideal de defesa.

Para a temporada 2020/21, o time angelino já acertou as chegadas do armador Dennis Schroder, do ala-armador Wesley Matthews, do ala Alfonzo McKinnie e dos pivôs Montrezl Harrell e Marc Gasol.

