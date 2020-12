Antigo alvo do Palmeiras, Gabriel Heinze acerta com time da MLS

O Atlanta United tem um novo comandante para 2021. Gabriel Heinze será o quarto treinador da história do clube da MLS, presente na liga desde 2017. O técnico argentino, antigo alvo do Palmeiras, substituirá Stephen Glass.

“Este é um momento marcante na história do Atlanta United, e não poderíamos estar mais animados para receber Gabriel como nosso próximo treinador principal”, disse o presidente do clube, Darren Eales.

O melhor da Disney, Marvel, Pixar, Star Wars e National Geographic. Tudo em um só lugar.

Assine agora em DisneyPlus.com

Gabriel Heinze estava livre no mercado desde março de 2020, quando deixou o comando do Vélez Sarsfield após a terceira colocação no Campeonato Argentino. Além do Palmeiras, torcedores de clubes como Santos e Internacional chegaram a fazer campanha pela sua contratação por conta da badalação de seus trabalhos no Vélez e no Argentinos Jrs.

“Estou muito feliz com esse novo desafio no Atlanta United. Acredito que minha filosofia de futebol é alinhada com a visão do clube e a estrutura do clube são excelentes. Mal posso esperar para conhecer os jogadores, o estafe, a torcida e trabalhar para a temporada de 2021”, disse o novo comandante em comunicado divulgado pelo clube.

Campeão da MLS em 2018, seu segundo ano na competição, o Atlanta United teve Tata Martino, campeão pelo clube, e Frank de Boer como treinadores, além de Stephen Glass.