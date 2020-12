Antítese: saiba o que é e veja exemplos

A antítese é um recurso estilístico que se classifica como figura de pensamento. Ela acontece por meio da aproximação de palavras com sentidos opostos, ou seja, termos com sentidos contrários são contrapostos para destacar uma ideia no texto. A ideia, então, é realçar algo por meio do uso de sentidos que se opõem no discurso. A palavra vem do grego antithèsis e é formada pelos termos “anti” (contra) e thèsis (ideia). Assim, literalmente, a palavra significa ideia contra.

Apesar de ser mais comum na linguagem verbal, a antítese ocorre também na linguagem não verbal. Além disso, pode ocorrer também na oposição de expressões ou mesmo entre orações, intensificando a ideia do discurso. Como qualquer outra figura de linguagem, o objetivo da antítese é de dar maior ênfase, destaque ou expressividade ao discurso proferido.

Exemplos:

Água mole em pedra dura tanto bate até que fura. (ditado popular)

A vida e a morte: duas figuras de uma mesma moeda.

Eles tinham uma relação de amor e ódio.

Tal figura de linguagem tem amplo uso na literatura. Desse modo, a antítese foi um dos principais recursos estilísticos das obras literárias e da linguagem do Barroco (1580-1756), escola literária baseada nos contrastes, conflitos, dualidades e excessos.

Exemplos na literatura:

“O que o berço dá só a cova tira.” (Esaú e Jacó, de Machado de Assis)

“Sua alma subiu ao céu / Seu corpo desceu ao mar” (Ismália, de Alphonsus de Guimaraens)

É preciso ter cuidado ainda para não confundir a antítese com o paradoxo. Apesar de ambas as figuras de linguagem apresentarem uma ideia de oposição, apenas o paradoxo apresenta ideias que aparentemente se contradizem.

