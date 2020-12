Antonia de Laços de Família não sente falta da TV; veja como ela está hoje · .

Nos capítulos recentes de Laços de Família, uma personagem pequena tem recebido mais destaque: Antonia, a funcionária de Helena (Vera Fischer) interpretada por Monique Curi. Mas a atriz mudou totalmente sua vida após participar da novela do Vale a Pena Ver de Novo e está longe da Globo desde 2016. Hoje, Monique é produtora de conteúdo em redes sociais e afirma que não sente falta da televisão.

“Vou ser muito honesta. Neste momento, eu não sinto falta de atuar, porque eu estou absolutamente realizada na descoberta do meu novo propósito. Estou feliz, realizada, completa. Amo atuar, não se deixa de ser atriz. Isso está na minha alma, no meu sangue, corre nas minhas veias… Mas eu não sinto falta. Até porque eu não teria tempo hoje. Estou com muitos projetos dentro do meu canal”, declara ao ..

Atualmente com 51 anos, Monique começou a carreira de atriz nos anos 1970 e esteve no elenco de outras três novelas de Manoel Carlos antes de assumir o papel de Antonia em Laços de Família. A personagem ganha mais espaço na novela após começar um romance com Laerte (Luciano Quirino), seu colega de trabalho na clínica de Helena.

Para a atriz, o trabalho em Laços de Família aconteceu num momento muito marcante. “Eu estava começando a namorar meu atual marido e estava me resgatando depois de um momento muito conturbado da minha vida: bulimia, relacionamento abusivo… Então eu ressignifiquei a minha vida com a novela. Isso é incrível”, lembra.

Os anos após a novela também foram significativos para Monique –segundo ela, eles foram transformadores. A atriz se casou, teve dois filhos (em 2003 e 2005) e escolheu se dedicar à família durante toda a infância deles.

Quando percebeu que os filhos já estavam maiores e mais independentes, tentou voltar à atuação. “Mas é uma profissão complicada, né? Muitos atores, poucas produções. É uma profissão que é um exercício de frustração muito grande. Eu não me frustro, sou atriz há 40 anos, estou acostumada com esses altos e baixos da profissão. Cheguei a fazer mais alguns papéis, e depois de tudo isso, me reinventei”, diz Monique. Veja como ela está hoje:

YouTuber aos 50

Ela ainda atuou em Salve Jorge (2012) e Haja Coração (2016) antes de tomar outro rumo na carreira. Formada em Jornalismo, a atriz criou o próprio canal no YouTube (chamado Jeito de Ser), em que fala de comportamento, relacionamentos, faz entrevistas e conta histórias.

“Antes de fazer 50 anos, confesso que fiquei um pouquinho chateada. Na minha cabeça, eu não tinha feito nada para deixar um legado, sabe? Eu queria alguma coisa para fazer a diferença”, comenta ela.

“E aí, nas minhas redes sociais sempre tive o hábito de me expor, de passar as dicas das coisas que fazia e comprava, expor a minha vida para ajudar. Sempre tive vontade de apresentar um programa, ter um programa meu. Então comecei meu canal, alguns programas eu fazia sozinha, outros eu chamava algumas pessoas. Foi tomando uma proporção bacana”, diz Monique, que tem 104 mil seguidores no Instagram e diz ter 30 fã-clubes.

Ela não descarta voltar a atuar no futuro, mas hoje prefere o trabalho de conteúdo digital. “Se fosse o caso de uma bela personagem, que fosse um grande desafio para mim e que realmente fosse uma coisa que me desse muita paixão [eu faria]. Pelo menos tanto quanto estou sentindo agora com o meu canal, com tudo que eu estou descobrindo, com tudo que eu estou proporcionando para as pessoas, para as mulheres”, afirma.

