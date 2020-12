Antony, ex-São Paulo, é destaque na Europa em ranking dos melhores sub-21 em estatísticas

Antony tem se destacado nos primeiros meses atuando no futebol europeu. Em levantamento feito pelo Observatório de Futebol CIES, com base em dados da plataforma InStat, o brasileiro apareceu entre os jogadores sub-21 com melhor desempenho em 30 ligas europeias.

O levantamento se baseia em dados de seis áreas do futebol, separando em cada uma dessas os 10 atletas nascidos nos anos 2000 com melhor rendimento em cada uma. O atacante do Ajax aparece em quatro dessas listas.

Nos quesitos criação de chances e finalizações, Antony fica em segundo, suas melhores colocações. Em desarmes e distribuição de jogo, o brasileiro se encontra em quinto, ficando de fora nas áreas de rigor físico e recuperação.

Outros dois brasileiros do Shakhtar Donetsk aparecem nas listas. O meia Marcos Antônio é o segundo colocado em distribuição, enquanto seu companheiro Tetê é terceiro em desarmes e décimo em criação de chances.

Apesar de terem feito categoria de base no futebol brasileiro, Marcos Antônio e Tetê chegaram muito jovens ao Shakhtar e não atuaram no times do país.

Antony durante jogo entre Ajax e Midtjylland, pela Champions League Getty Images

Antony, por sua vez, atuou por pouco mais de um ano na equipe profissional do São Paulo, onde fez 52 jogos e marcou seis gols. No Ajax desde o início da temporada atual, atuou em 15 partidas e assinalou os mesmos seis gols.