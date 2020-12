Antony marca com frangaço de goleiro, Ajax apenas empata fora de casa e mantém liderança no Holandês

Jogando fora de casa, o Ajax fez uma partida muito ruim e ficou apenas no empate em 1 a 1 com o Willem II. O jogo, válido pela 14ª rodada da Eredivisie, foi realizado no Koning Willem II Stadion, nesta quarta-feira (23/12). O brasileiro Antony, ex-São Paulo, marcou o único gol da equipe de Amsterdã.

Com o resultado, os visitantes, que vinham de duas vitórias seguidas, continuam na liderança da competição com 34 pontos, um mais do que o vice-líder PSV Eindhoven.

Já o Willem II, que estava na zona de rebaixamento, subiu para a 15ª posição, com nove pontos, mesma pontuação do VVV-Venlo (16º lugar), primeiro time na degola.

O Ajax começou melhor no duelo e abriu o placar aos 13 minutos. Antony, que recebeu passe de Klaas Jan Huntelaar, acertou um chute rasteiro sem muita força, mas o goleiro Robbin Ruiter falhou e levou um frango. O atacante chegou a seis gols e sete assistências no Holandês.

Em 18 partidas pelo time de Amsterdam, ele marcou sete gols e deu oito assistências.

Antes do intervalo, os donos da casa levaram perigo por duas vezes ao gol do Ajax, mas Onana fez boas defesas.

Na segunda etapa, o Willem II chegou ao empate aos oito minutos com Kwasi Okyere Wriedt, que acertou um belo giro e chutou de pé esquerdo no canto do goleiro do Ajax.

Aos dez, Antony poderia ter sido expulso porque acertou um chute no adversário enquanto estava no chão. O ex-atacante do São Paulo levou apenas um cartão amarelo.

Após a igualdade, o Ajax demorou para acordar. Na reta final do segundo tempo, o time de Amsterdã perdeu várias chances de marcar o segundo. Tadic acertou a trave adversária e o goleiro Robbin Ruiter fez ao menos duas grandes defesas.

Na próxima rodada do Holandês, o Ajax fará o clássico contra o PSV, em 10 de janeiro. No mesmo dia, o Willem II terá um duelo fora de casa direto contra o rebaixamento contra o VVV-Venlo