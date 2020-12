Antony no Ajax cria um gol por jogo e é três vezes mais eficiente do que nos tempos de São Paulo; compare

Antony tem menos de um semestre completo na Europa, mas se mostra completamente adaptado. E isso pode ser visto em suas atuações com a camisa do Ajax, onde consegue ser muito mais eficiente do que nos tempos de São Paulo.

Aos 20 anos, o atacante brasileiro soma 17 partidas pelo time de Amsterdam, tradicional celeiro de promessas no futebol europeu. Nesse período, Antony marcou seis gols e deu oito assistências.

Se dividido pelo tempo em que Antony esteve em campo, foram 14 gols criados em 1.162 minutos, entre Campeonato Holandês, Copa dos Países Baixos e Uefa Champions League. Isso significa que o brasileiro cria um tento a cada 83 minutos.

Tais números são bem superiores, em média, aos dos tempos de São Paulo. Antony estreou no time principal tricolor em novembro de 2018 e fez sua última partida em março de 2020, contra o Santos, antes da pandemia de COVID-19 que paralisou o calendário brasileiro.

Foram 52 jogos pela equipe do Morumbi, com 3.964 minutos em campo. Como Antony conseguiu seis gols e seis assistências, isso representa um gol a cada 330 minutos pelo São Paulo. Eficiência três vezes pior do que a atual, na Holanda.

O brasileiro tem nova chance de brilhar nesta quarta-feira (23), quando o Ajax visita o Willem II, pela 14ª rodada da Eredivisie, com transmissão ao vivo da ESPN e do ESPN App. A equipe da capital, que também conta com o brasileiro David Neres, está na liderança da liga, com 33 pontos, três acima do segundo colocado PSV.

O bom desempenho de Antony interessa diretamente ao São Paulo, que pode lucrar mais alguns milhões com o jogador. Vendido por 16 milhões de euros (R$ 74 milhões na cotação de janeiro, quando o negócio foi fechado), ele ainda pode render 6 milhões de euros (R$ 37 milhões no momento atual) caso alcance metas estipuladas em contrato.

Entre os objetivos, estão desde classificação na Champions League e completar um determinado número de jogos pelo Ajax até artilharia de campeonatos e conquista de títulos. O começo do jogador indica que é possível.