Antropologia: Entenda o que é a identidade cultural

Antropologia tem sido abordada em diversas provas de vestibulares, assim como no Enem. Um dos temas abordados da matéria, é a identidade cultural.

A saber, a identidade cultural nasceu em estudos nos ramos da sociologia e antropologia, e busca determinar a cultura que um sujeito pode estar inserido, compartilhando costumes, hábitos, tradições com os demais membros de um grupo.

Vale dizer que alguns fatores são determinantes para uma pessoa ou grupo faça parte de uma determinada cultura, historicamente pode-se destacar:

A história do local

A região que o indivíduo nasce ou reside

A raça

Etnia

Idioma

Crença religiosa

Entre outros

Ademais, os especialistas ainda criam pontes entre o conceito de diversidade cultural e o de identidade cultural. Pois ele demonstra as vastas culturas encontradas nos quatro cantos do mundo que surgiram por conta da troca de conhecimentos entre os seres e o contato com o meio ambiente.

Contexto Histórico da Identidade Cultural

A identidade cultural está presente nas sociedades do mundo todo desde o princípio. As organizações sociais trocavam informações, assim como identificavam seus membros.

Todas essas movimentações e trocas de informações corroborou para o surgimento de diversas culturas. Fatores determinantes para o aparecimento de costumes e tradições de uma nação que são difundidas geração após geração.

Dessa maneira, surge o sentimento de pertencimento a algum grupo, por conta das experiências que seres humanos têm contato durante sua vida social. Contudo, vale ressaltar que a região e história das civilizações são fundamentais para entender o conceito.

Em síntese, muitos simbolismos estão envolta da identidade cultural, como por exemplo, o samba com o Brasil, o tango na Argentina, etc.

Em contrapartida, sobretudo nas últimas décadas muitas pessoas não se identificam com o traços culturais da sua nação. Por exemplo, brasileiros que não gosta de samba, futebol, carnaval, entre outros.

Nesse contexto, o conceito de identidade cultural torna-se complexo, e vai depender de vários elementos e experiências adquiridas ao longo da vida.

No entanto, ela está completamente ligada com o sensação de pertencimento e identificação de uma pessoa com a cultura popular de certa região.

Como ela surgiu no Brasil?

No Brasil desde a chegada de europeus no período do descobrimento, houve uma mescla da cultura com os indígenas e posteriormente elementos da cultura africana, determinantes para criação da identidade cultural do povo brasileiro.

Desse modo, a cultura brasileira formou-se por consequência da miscigenação dos povos, além disso soma-se a chegada dos imigrantes mais tarde na nossa história.

Por conta do enorme território, cada região ou estado desenvolveu uma cultura regional, florescendo diversos traços culturais. No entanto, o povo de modo geral reuniu alguns aspectos em comum, como por exemplo a paixão pelo futebol.

Além do mais, somos o único país do continente a falar a língua portuguesa, diferenciando-se do restante dos povos. Vale frisar que o idioma é um fator essencial para aproximação e criação de laços entre seres humanos determinados locais.