Ao L!, Benjamin Back explica saída do Fox Sports: ‘Teria que abrir mão de tudo sem ter um aumento financeiro’

Nesta segunda-feira, o apresentador Benjamin Back oficializou sua saída do Fox Sports após decidir não renovar seu vínculo com a Disney. Depois de sete anos no canal, um entrave nas negociações foi essencial para a decisão de tomar novos rumos em sua carreira: a cláusula de exclusividade pedida pela empresa americana.

Benja, que também trabalha no SBT e em outros veículos de mídia, não concordou com a ideia de permanecer exclusivo e optou por não permanecer. Em entrevista exclusiva ao LANCE!, o apresentador explicou sua decisão e citou até a falta de uma compensação financeira para assumir tal compromisso.

– Já tinha me definido há algum tempo. A questão da exclusividade era algo que eu teria que abrir mão de tudo que faço. Não poderia ter outros projetos na TV Aberta, Youtube, Rádio, Podcast, Jornal… Profissionalmente seria muito ruim. Teria que abrir mão de tudo sem ter um aumento financeiro. Fico triste pelas pessoas demitidas. Todo mundo na rua: figurinistas, camareiras… Toda a situação é muito triste – afirmou.

>> Veja a tabela da Libertadores e simule resultados

Benja, entretanto, tratou de deixar claro que não teve qualquer tipo de briga ao sair da emissora, afirmando que sua saída foi total mente amigável.

– Não teve briga, não teve nenhuma treta. O diálogo foi transparente, amigável e sempre objetivo. O que pesou foi a questão da exclusividade, algo que vinha determinado pela direção da emissora no exterior – explicou.

Benja agradeceu por sua estadia de sete anos no canal e agradeceu ao seu ex-chefe, Eduardo Zebini, que foi quem lhe contratou. Segundo o apresentador, ele entrou uma pessoa e saiu outra diferente, além de relembrar algum dos seus principais feitos em sua trajetória.

– Eu entrei um cara e sai outro. Foram sete anos maravilhosos, um conto de fadas. Tenho que agradecer ao Eduardo Zebini, que foi o cara que confiou em mim e me abriu portas. E, claro, todos os funcionários do Fox Sports. Foi incrível. Foram duas Copas do Mundo, duas Libertadores, entrevistei o Neymar em Paris, recebi o Jorge Jesus no meu programa, o único que ele foi na passagem pelo Brasil, Adriano Imperador, Ronaldo Fenômeno… Não tem como esquecer – relembrou.

Agora, Benjamin Back transfere seu foco para o SBT, onde apresenta o programa “Arena SBT” toda segunda-feira. Segundo o jornalista, que elogiou bastante o ambiente e a estrutura do canal de Sílvio Santos, ele também possui outros projetos e pretende focar também no mundo digital.

– Estou curtindo demais trabalhar no SBT. É a segunda emissora com mais audiência, com ótima estrutura e um ambiente muito bom de trabalho. Meu foco é no SBT. É um desafio enorme, um programa na TV aberta que traz um formato interessante. Tenho outros projetos para 2021, que já estavam sendo planejados há tempos. Vou focar também no mundo digital, sendo um gerador de conteúdos e, claro, ficando mais próximo das marcas – concluiu.