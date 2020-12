Ao lado das filhas, Silvio Santos ganha festa do pijama para comemorar seus 90 anos · .

Recluso em casa desde o início da pandemia, Silvio Santos ganhou uma festa do pijama para celebrar seus 90 anos de vida, completados neste sábado (12). A comemoração contou com poucos convidados, apenas as seis filhas do dono do SBT, sua mulher, Iris Abravanel, e seus três irmãos, Henrique, Perla e Beatriz.

“Celebrando meu papaizão! Uma vida longa, linda e cheia de saúde! Amo muito!”, escreveu Patricia Abravanel em sua publicação no Instagram.

A festa contou com outros convidados, que estiveram presentes de maneira virtual. Foi o caso de Alexandre Pato –marido de Rebeca Abravanel– e Tiago Abravanel e seu marido, Fernando Poli.

“Esse ano foi diferente (teve até fogueira rs)… Mas o carinho e o amor nunca vão mudar! Que Deus continue te dando muita força, saúde e alegria para que possamos ter muitas outras comemorações! Te amo Vô! Parabéns pelos seus 90 anos”, escreveu Tiago.

Confira as publicações da família de Silvio Santos sobre a festa: