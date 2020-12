Aos 11 anos, filho de Rooney assina com Manchester United

Após fazer história no Manchester United, Wayne Rooney vê seu filho dando início a uma trajetória no clube inglês. O garoto Kai, de 11 anos, assinou o seu primeiro contrato na quinta-feira e vai atuar nas categorias de base dos Red Devils.

Por meio das redes sociais, Rooney se manifestou sobre a assinatura, mostrando felicidade em ver seu filho jogando no clube que defendeu por 13 anos.

“Um dia de orgulho. Kai assinando com o Manchester United. Mantenha o trabalho duro, meu filho”, publicou o jogador.

Wayne Rooney vestiu as cores do Manchester United entre 2004 e 2017. Neste período, o atacante participou de diversas conquistas, como cinco Campeonatos Ingleses, três Copas da Liga Inglesa, uma Liga dos Campeões, um Mundial de Clubes e uma Liga Europa.

Proud day. Kai signing for @ManUtd. Keep up the hard work son ❤️ pic.twitter.com/tTYuUZj7yn

— Wayne Rooney (@WayneRooney) December 17, 2020