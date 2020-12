Aos 58 anos, Marco Ricca é sedado e intubado em UTI para tratar Covid-19 · .

Marco Ricca foi sedado e intubado por conta de complicações da Covid-19. Ele está internado no CTI (Centro de Terapia Intensiva), da Casa de Saúde São José, no Rio de Janeiro. O ator de 58 anos enfrenta o coronavírus há 15 dias, e a hospitalização se deu há quase uma semana. De acordo com boletim médico divulgado nesta terça-feira (8), o ator evolui bem a cada dia.

Em comunicado, a instituição confirmou a melhora do estado de saúde do ator. “A Casa de Saúde São José informa que o ator Marco Ricca encontra-se internado no CTI do hospital, evoluindo dia a dia com melhora clínica, ainda sem previsão de alta do CTI”, diz o boletim.

Felipe Ricca, filho do ator com Adriana Esteves, esteve com o pai nos primeiros dias no hospital, quando o artista estava na Unidade de Terapia Semi-Intensiva.

O jovem já teve Covid-19, por isso, foi liberado para visitar o pai. As informações são da colunista Cristina Padiglione, do jornal Folha de S. Paulo.

Por não poderem ter contato, amigos e familiares têm recebido informações sobre a recuperação de Ricca por meio da equipe médica. Luli Miller, mulher do artista, está grávida do primeiro filho do casal. Eles já são pais de duas meninas.

No início de novembro, a família de Ricca recebeu a notícia de que o carro do produtor Giuliano Ricca, irmão do artista, foi localizado perto da rodovia Presidente Dutra, que liga São Paulo ao Rio de Janeiro, na cidade paulista de Santa Isabel. Giuliano estava desaparecido desde 2014.