Aos berros, Tom Cruise ameaça demitir equipe de Missão Impossível por Covid-19 · .

Tom Cruise teve um ataque de fúria no set de Missão Impossível 7, que está sendo filmado no Reino Unido. O astro gritou com integrantes da equipe por terem quebrado o protocolo de segurança da Covid-19 e ameaçado todos de demissão. Um áudio atribuído ao ator, aos berros, vazou nesta terça-feira (15).

Em gravação divulgada pelo tabloide britânico The Sun, Cruise teria esbravejando contra profissionais de Missão Impossível 7, que está sendo rodado em Leavesden Film Studios, um complexo da Warner Bros. perto da cidade inglesa de Watford, no condado de Hertfordshire.

Segundo a publicação, o ator teria visto duas pessoas a menos de dois metros uma da outra diante de uma tela de computador. Isso teria sido o bastante para a explosão de raiva diante da equipe que continha mais de cinquenta pessoas naquele momento.

Por causa da pandemia, os trabalhos de Missão Impossível 7 já foram prejudicados nos últimos meses. Cruise teria cuidado da crise pessoalmente e diretamente com o diretor do filme, Christopher McQuarrie, após mais de dez pessoas da equipe testarem positivo durante as filmagens na Itália.

Recentemente, foi noticiado que o astro teria investido milhões para alugar um navio na costa da Noruega para isolar a produção. Ao ver que seus esforços não estavam sendo levados a sério, ele explodiu.

“Eles estão de volta em Hollywood fazendo um filme agora por nossa causa! Porque eles acreditam em nós e no que estamos fazendo. Estou ao telefone com todos os estúdios à noite, seguradoras, produtores, e eles estão nos observando e nos usando como exemplo para fazer seus filmes”, gritou entre alguns palavrões.

“Estamos criando milhares de empregos! Nunca mais quero ver isso. Nunca! E se vocês não fizerem isso, estão despedidos. Se eu vejo que você fez isso de novo, você vai embora. E se qualquer um nesta equipe fizer, também. É isso. E você, e você também. E você, nunca mais faça isso de novo. É isso! Sem desculpas!”, alertou.

No áudio divulgado pelo tabloide, Cruise rememora a dificuldade que a pandemia trouxe para Hollywood no início da quarentena. “Você não pode dizer isso para as pessoas que estão perdendo as casas porque a nossa indústria foi fechada. Que não vai colocar comida na mesa ou pagar pela faculdade. É com isso que durmo todas as noites. O futuro dessa indústria!”, discursou.

“Então, sinto muito se estou além de suas desculpas. Eu disse a você como quero e se você não fizer isso, está fora. Não vamos encerrar o filme. Está entendido? Se eu vir de novo, você vai embora. E você também! Então, você vai custar o emprego dele. Se eu vir isso no set, você está fora e você também. Estou sendo claro? Você entende o que eu quero?”, frisou.

“Você entende a responsabilidade que tem? Porque eu vou lidar com a sua razão. E se você não consegue ser razoável e eu não conseguir lidar com sua lógica, você está despedido! É isso. Eu confio em vocês para estar aqui”, finalizou.

Além de Cruise, Simon Pegg, Rebecca Ferguson, Ving Rhimes e Vanessa Kirby retornam para a continuação. Entre os estreantes na franquia se destacam nomes como Hayley Atwell, Pom Klementieff e Shea Whigham.

As filmagens da sétima e oitava parte estão sendo gravadas em sequência, com a primeira prevista para estrear em 2021. Já Missão: Impossível 8 deve chegar aos cinemas apenas em 2022.

Ouça o áudio divulgado pelo The Sun: