Apaixonado por Shirlei, Felipe dá chega pra lá em Jéssica · .

Felipe (Marcos Pitombo) se encantará cada vez mais por Shirlei (Sabrina Petragia) em Haja Coração. O publicitário procurará um ortopedista para tratar a deficiência física da empregada. Porém, Jéssica (Karen Junqueira) não gostará nem um pouco da atitude do namorado e se revoltará. O mocinho defenderá a funcionária e dará um chega pra lá na megera da novela das sete da Globo.

Nas cenas previstas para irem ao ar a partir da próxima quarta (16), a riquinha fará a maior cena na frente da doméstica após descobrir os planos do rapaz. “Não pode se tratar no SUS [Sistema Único de Saúde]? É bom. Tem que pedir pro Felipe te pagar médico particular?”, disparará a loira.

“Não quero que você fale assim com a Shirlei”, repreenderá o irmão de Cris (Isadora Cruz). Sem entender do que a patroa está falando, a filha de Francesca (Marisa Orth) ficará sem jeito e sairá da sala.

“Você gritou comigo na frente dessa coitada?”, se indignará a mau-caráter. “Ela não é uma coitada. E você, presta atenção, para de ficar tratando as pessoas desse jeito. Eu não tô aguentando mais”, avisará o jovem. Jéssica dirá que é um absurdo a empregada pedir que ele pague um tratamento para ela.

“Ela não pediu, fui eu que tive a ideia. Lembrei que a filha de uma amiga da minha mãe teve um problema parecido. Pedi o telefone do especialista, o cara é o melhor do país”, contará o amigo de Henrique (Nando Rodrigues). “Como ela vai pagar esse superespecialista? Que eu saiba você assina a carteira da Shirlei, mas não é obrigado a dar plano de saúde”, rebaterá a malvada.

O publicitário afirmará que ele quer arcar com os custos e que a empregada ainda não sabe de nada. “Ela tá usando a deficiência física pra te tirar dinheiro, e você, como tem o coração mole, tá caindo. Cuidado, daqui a pouco ela finge um acidente de trabalho e te taca um processo”, dirá a amargurada. Felipe dará um basta na discussão, e a loira decidirá ir embora do apartamento.

Na sequência, o herdeiro de Vitória (Betty Gofman) irá até a cozinha para conversar com a mocinha. “Desculpa a Jéssica. Ela não tem a menor noção do limite”, pedirá ele. “A dona Cris me contou que o senhor quer me arrumar um ortopedista. Eu agradeço muito, mas não se preocupa comigo. Meu problema não tem cura”, contará a irmã de Tancinha (Mariana Ximenes).

“Não tem cura, mas dá pra melhorar a sua qualidade de vida, suas dores. Eu faço questão que você vá lá”, dirá o personagem de Marcos Pitombo. “Mas não tá certo o senhor gastar seu dinheiro comigo. Você não viu como sua noiva ficou? Não tá certo, você já faz muito por mim. Você me dá emprego, paga meu salário em dia”, enumerará a jovem.

“Você também tá me ajudando muito. Mais do que você pensa”, afirmará o bonitão. Sem graça, a vizinha de Adônis (José Loreto) dirá que sua missão é apenas deixar o apartamento limpo.

“Não é disso que eu tô falando. Você tá me fazendo ver coisas que eu nunca percebi ou então que eu não queria ver”, completará o rapaz. Felipe ainda avisará que vai marcar a consulta com o médico e se oferecerá para acompanhar a funcionária. Shirlei ficará emocionada com o gesto do patrão.

Haja Coração foi escolhida pela Globo para entrar no lugar da reprise de Totalmente Demais na faixa das 19h da emissora. A novela de 2016 é uma adaptação de Sassaricando (1987), escrita por Silvio de Abreu. Além dos spoilers, o . publica diariamente os resumos dos capítulos da reprise das sete.

A novela é do mesmo autor de Salve-se Quem Puder, que está terminando de gravar a segunda temporada e voltará ao ar em 2021.

