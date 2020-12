Aparício tem surpresa incrível com o testamento de Teodora; veja · .

Aparício (Alexandre Borges) se surpreenderá com o testamento deixado por Teodora (Grace Gianoukas) em Haja Coração. O empresário descobrirá que ficará com metade do Grand Bazzar e também com uma parte da mansão dos Abdala. As cenas da leitura do documento estão previstas para irem ao ar na próxima segunda (7) na novela das sete.

No folhetim de Daniel Ortiz, a família aparecerá reunida para ouvir as últimas vontades da ricaça supostamente morta em um acidente de helicóptero. Agilson (Marcelo Médici) e Lucrécia (Claudia Jimenez) vão especular se a residência ficará com Fedora (Tatá Werneck) ou com o viúvo.

“Pessoa falsa… Minha tia. Ela tá puxando meu saco porque ela acha que eu vou herdar a casa e colocar ela pra fora”, perceberá a patricinha, que dirá que comprará um quitinete para os parentes caso realmente ganhe a casa.

O tabelião, então, avisará que a empresária refez o documento há pouco tempo e dará início a leitura. “Será que ela mudou o testamento depois do pedido do divórcio?”, imaginará Aparício. “Dona Teodora disse-me que desejava fazer seu testamento. E me pediu que tomasse em notas suas declarações de última vontade”, afirmará o profissional.

“Moço, tá falando muito difícil. Ninguém tá entendendo. Então, tchau. Bruna [Fernanda Vasconcellos], lê pra gente por favor em português”, mandará a mulher de Leozinho (Gabriel Godoy), arrancando os papéis das mãos do homem e entregando para a advogada.

Divisão dos bens

“O testamento é claro. Como a Fedora já recebeu metade do Grand Bazzar em vida, o restante fica pro esposo Aparício Varela”, informará a ex-namorada de Giovanni (Jayme Matarazzo). A representante da empresá explicará que metade das ações ficarão com o viúvo e a outra parte com a mimada.

“A sua parte, senhor Aparício, pelo testamento o senhor não pode vender as ações, e após a sua morte tudo tem que ir pra Fedora”, continuará Bruna. “Claro, tudo bem. Pelo menos eu vou ter direito à metade da empresa que eu ajudei a levantar”, concordará o empresário.

Agilson questionará para quem ficou a mansão. “Eu tenho certeza que minha irmã deixou um quartinho pra mim, né? Um cantinho perto da televisão. Afinal de contas, a casa era do nosso pai”, dirá a mãe de Camila (Agatha Moreira).

“Dona Lucrécia, o testamento não fala nada da senhora”, avisará a advogada. “Tia, a casa ficou pra mim. Não se preocupa não, babo, eu vou dar um tempinho pra você arrumar suas coisas e achar um lugarzinho pra morar”, disparará a personagem de Tatá Werneck.

“A Teodora deixou a casa toda pra Fedora?”, se indignará Aparício. “Não, senhor. A casa não ficou toda pra Fedora, é só metade. A dona Teodora deixou pros dois, 50% pra cada um”, explicará Bruna. “Parece que ninguém vai botar ninguém pra fora aqui. Vamos ficar todos bem juntinhos”, entenderá o vice-presidente do Grand Bazzar.

Haja Coração foi escolhida pela Globo para entrar no lugar da reprise de Totalmente Demais na faixa das 19h da emissora. A novela de 2016 é uma adaptação de Sassaricando (1987), escrita por Silvio de Abreu. Além dos spoilers, o . publica diariamente os resumos dos capítulos da reprise das sete.

A novela é da mesma autoria de Salve-se Quem Puder, que está terminando de gravar a segunda temporada e voltará ao ar em 2021.

