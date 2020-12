Apesar de choro, Neymar não tem fratura no tornozelo, diz portal

Neymar não possui fraturas no tornozelo, de acordo com o portal “Le Parisien”. O atacante brasileiro saiu de campo aos prantos no último domingo após sofrer uma dura entrada de Thiago Mendes no duelo em que o Paris Saint-Germain saiu derrotado para o Lyon pelo Campeonato Francês.

O camisa 10 passou por exames na manhã desta segunda-feira e a possibilidade de operação no tornozelo foi descartada. Nesta terça-feira, o jogador irá passar por novas provas para que se determine o tempo em que o atleta terá que ficar de baixa.

Nesta segunda-feira também ocorreu o sorteio das oitavas de final da Liga dos Campeões em que o PSG foi sorteado para encarar o Barcelona. O jogo de ida será realizado em fevereiro, enquanto a volta apenas em março e o confronto entre Neymar e Messi é o mais aguardado dessa fase do torneio.