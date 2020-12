Aplicativo do Google segue liberando dinheiro a quem completa tarefas simples

O Google lançou um novo aplicativo em que os usuários podem completar tarefas simples e serem remunerados por isso. No novo app, chamado Task Mate, os usuários devem gravar frases, transcrever sentenças ou fotografar lojas.

No total, são duas categorias: As “sitting tasks” podem ser completadas em casa. Já as “field tasks” exigem que o usuário se desloque até um local determinado. Cada tarefa tem uma remuneração, por exemplo US$ 0,50 para transcrever 10 frases.

Acumulando ao menos US$ 10 na conta, o usuário pode realizar a transferência do saldo para o banco de sua preferência. Os valores são adicionados à conta após uma análise do Google.

De acordo com o aplicativo, o conteúdo gerado poderá beneficiar produtos do Google como a tecnologia de reconhecimento de voz e IA do Google Assistente, ou o Google Maps.

Atualmente, o Task Mate está disponível apenas na Índia, e é necessário um convite para acessá-lo. No Brasil, o Google tem o Opinion Rewards, que recompensa os usuários com créditos no Google Play ao responder pesquisas sobre seus hábitos de consumo.

Google lançou oportunidades em estágio

O Google Brasil faz saber aos interessados a abertura das inscrições para seu programa de estágio 2021. Estudantes de todo o país poderão participar do processo seletivo, que será totalmente remoto.

No total, são 15 vagas disponíveis. O estágio tem duração de cinco meses, de julho a dezembro de 2021. As inscrições podem ser feitas no site de carreiras do Google até 22 de dezembro. O valor da remuneração não foi informado, mas a empresa garante que é compatível com o mercado.

O Google informa que os candidatos serão avaliados de acordo com as suas habilidades e competências, e não exatamente pelas áreas em que estudam.

“Entre outras características observadas durante a seleção, estão a capacidade analítica e o interesse em resolver desafios dos negócios; interesse no digital e habilidades organizacionais, além da capacidade de atuar em ambientes diversificados”, afirma.

Os interessados devem estar cursando qualquer graduação em universidade brasileira, com previsão de formatura entre dezembro de 2021 e março de 2022.

Os interessados podem se inscrever através do site de carreiras do Google. As inscrições podem ser feitas até 22 de dezembro.